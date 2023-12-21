Кому из украинцев снизят пенсии до минимального уровня в 2024 году
Кабинет Министров Украины принял законопроект, предусматривающий сокращение пенсий коллаборантам и заключенным. Согласно документу, с 1 января 2024 года пенсии коллаборантам и предателям будут сокращены до минимального уровня, который составляет 2361 гривну.
Кроме того, законопроект предусматривает сокращение пенсий лицам, приговоренным к ограничению свободы или лишению свободы за совершение умышленных уголовных преступлений против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка, пишет biz.today.ua. В течение срока отбывания наказания им будут выплачиваться пенсии в размере, не превышающем размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.
Читайте также: Какие пенсионные выплаты возрастут вместе с увеличением прожиточного минимума в 2024 году
Следователи и прокуроры должны предоставить Пенсионному фонду список заключенных, которым нужно перечислить пенсии.
Ранее Министерство социальной политики разработало проект закона, которым предлагалось лишить пенсий лиц, осужденных за следующие преступления:
- действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти;
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- государственную измену;
- коллаборационная деятельность.
Этот законопроект пока не принят. Также в нем предлагалось вообще не выплачивать пенсии скрывающимся от органов следствия и суда на временно оккупированной территории Украины или за пределами Украины и/или объявленных в розыск.
Возможно, депутаты еще вернутся к принятию и этих изменений в будущем и совсем лишат пенсий некоторых заключенных.
Изменения вызвали неоднозначную реакцию общества. Одни считают, что они справедливы, поскольку коллаборанты и заключенные за тяжкие преступления не заслуживают поддержки государства. Другие считают, что такие изменения являются нарушением прав человека.
Стоит отметить, что Украина не первая страна, которая вводит такие ограничения. К примеру, в США пенсии не выплачиваются лицам, осужденным за государственную измену.
Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!