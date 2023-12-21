Кому з українців зменшать пенсії до мінімального рівня у 2024 році

Кабінет Міністрів України ухвалив законопроект, який передбачає скорочення пенсій колаборантам та ув'язненим. Згідно з документом, з 1 січня 2024 року пенсії колаборантам та зрадникам будуть скорочені до мінімального рівня, який наразі становить 2361 гривню.

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Крім того, законопроект передбачає скорочення пенсій особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі за скоєння умисних кримінальних злочинів проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку, пише biz.today.ua. Протягом терміну відбування покарання їм виплачуватимуться пенсії у розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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Слідчі та прокурори мають надати Пенсійному фонду перелік ув'язнених, яким потрібно перерахувати пенсії.

Раніше Міністерство соціальної політики розробило проект закону, яким пропонувалося позбавити пенсій осіб, засуджених за такі злочини:

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади;

посягання на територіальну цілісність та недоторканність України;

державну зраду;

колабораційну діяльність.

Цей законопроект поки що не прийнятий. Також у ньому пропонувалося взагалі не виплачувати пенсії тим, хто переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України або за межами України та/або оголошених у розшук.

Можливо, депутати ще повернуться до ухвалення і цих змін у майбутньому і зовсім позбавлять пенсій деяких ув'язнених.

Зміни викликали неоднозначну реакцію в суспільстві. Одні вважають, що вони є справедливими, оскільки колаборанти та ув'язнені за тяжкі злочини не заслуговують на підтримку держави. Інші ж вважають, що такі зміни є порушенням прав людини.

Варто зазначити, що Україна не є першою країною, яка вводить такі обмеження. Наприклад, в США пенсії не виплачуються особам, засудженим за державну зраду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж.

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