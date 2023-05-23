Контролируйте температуру и используйте специальные мешки: как стирать капроновые колготки

Капроновые колготки являются неотъемлемым атрибутом женского гардероба. Как продлить им жизнь и поддерживать в чистоте, подскажет UaPortal.

Итак, стирать капроны можно двумя способами: в машине и вручную. Рассмотрим каждый из них.

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Стирка в машинке

Если на колготках есть стрелка или дыра, стирка в машинке их уничтожит, поэтому берите только целые капроны. Также запрещено их стирать с вещами, которые имеют застежки или что-то, что может зацепиться за капроны. В идеале, стирайте капроны в специальном мешочке, который защитит их от повреждения с гелями без содержания хлора при температуре до 30 градусов.

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Стирка вручную

Замочите колготки с кондиционером или гелем для стирки в теплой воде на несколько часов. Хорошо промойте и высушите. Отжимать капроны нельзя – только обернуть полотенцем и аккуратно прижать. Сушите без попадания прямых солнечных лучей.

Напомним, мы уже писали, как сделать капроны более крепкими.

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