Контролюйте температуру та використовуйте спеціальні мішки: як прати капронові колготи

Капронові колготи є невід‘ємним атрибутом жіночого гардеробу. Як продовжити їм життя та підтримувати у чистоті підкаже UaPortal.

Отже, прати капрони можна двома способами: в машині та вручну. Розглянемо кожен з них.

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Прання в машинці

Якщо на колготках є стрілка чи дірка, прання в машинці їх знищить, тому беріть лише цілі капрони. Також, заборонено їх прати з речима, які мають застібки чи щось, що може зачепитись за капрони. В ідеалі, періть капрони у спеціальному мішечку, який захистить їх від пошкодження з гелями без вмісту хлору при температурі до 30 градусів.

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Прання вручну

Замочіть колготи з кондиціонером або гелем для прання у ледь теплій воді на кілька годин. Добре промийте та висушіть. Віджимати капрони не можна – лише обернути рушником та акуратно притиснути. Сушіть без потрапляння прямих сонячних променів.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити капрони більш міцними.

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