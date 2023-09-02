Крайний урожай к зиме: Что можно посадить на огороде в сентябре

Сентябрь всегда оказывается тяжелым месяцем для владельцев сада и огорода. К этому времени уже успели собрать пшеницу и выкопать картофель, но вот пора для сбора урожая осенних овощей. Также в начале осени садоводы сеют озимые культуры и готовят участок к зимовке, а в саду активно высаживают кустарники и розы.

Месячный посевной календарь на сентябрь 2023 может стать незаменимым помощником в планировании работ на участке в сентябре и определении наиболее подходящих дней для посева и посадок, пишет УНИАН.

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Какие дни считаются наиболее удачными для посева и посадки разных растений в сентябре?

Зелень (1, 4, 5, 8-10, 16-24, 27, 28 сентября): В эти дни можно сеять зелень. Озимый лук и чеснок (5-6, 12-14, 16, 18, 21, 23, 22-28 сентября): Для этих культур указанные дни подходят для посева. Капуста, огурцы, перец в теплице (1, 4, 5, 8-10, 16, 28 сентября). Однолетние и двухлетние цветы (5-6, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 28 сентября): Указанные дни подойдут для посева этих растений. Розы (1, 3-10, 13-20, 23, 30 сентября): Высадка роз рекомендуется в избранные дни. Смородина, малина, крыжовник (1, 4-10, 13-21, 23, 24, 27, 28 сентября): Эти культуры следует сажать в указанные дни.

Важно помнить, что дни полнолуния и новолуния (15 и 29 сентября) не рекомендуется использовать для посевов любых растений.

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Конкретные дни в сентябре и рекомендации для них

1 сентября – это очень плодородный день, и в нем можно сеять в теплице и пересаживать растения. Также рекомендованы работы, такие как перекапывание участка, рыхление почвы, уничтожение сорняков и посев сидератов. Поливы должны быть очень умеренными и не рекомендуется обрабатывать огород химическими препаратами.

2-3 сентября – это малоплодородные дни, и они подходят для сбора урожая и борьбы с сорняками и вредителями. Однако не рекомендуется сеять и пересаживать большинство культур.

4-5 сентября – высадка огурцов, капусты, зелени, салатов в теплице, а также посадка ягодных кустарников и цветов в саду. Эти дни считаются удачными для любых посевов, но не рекомендуется травмировать корни растений.

6-7 сентября – можно собирать плоды на семена, но не для продолжительного хранения. Также эти дни подходят для выкапывания картофеля, сбора ягод и орехов, скашивания газона и обрезки растений. Не рекомендуется сажать и пересаживать растения в этот период.

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8-10 сентября – В этот период можно активно работать в теплице, сеять зелень, горчицу и разные виды капусты. Разрешено поливать и подкармливать растения органическими удобрениями, а также бороться с улитками. Отличное время для посадки винограда, малины, смородины, плодовых деревьев и сбора семян. Не рекомендуется выкапывать овощи для хранения и использовать химические удобрения и минеральные вещества.

11-12 сентября – Эти дни подходят для сбора урожая на хранение, посева озимых культур, рыхление почвы, посева сидератов и мульчирование участка. Также это хороший период для сбора кукурузы, тыквы, подсолнечника и посадки вечнозеленых растений и зеленого забора. В эти дни не рекомендуется поливать и подкармливать растения.

13 сентября - Этот день не является наиболее удачным для посевов, но можно сажать декоративные и цветущие деревья, такие как жасмин и сирень, а также ягодные кустарники. Также это отличное время для прививания деревьев и размножения их черенками. Разрешены обильные поливы и подкормки, но не рекомендуется замачивать семена.

14-16 сентября – В эти дни мы имеем фазу полнолуния, поэтому не рекомендуется проводить работы с растениями.

17-18 сентября – Прекрасное время для посева зелени, озимых культур, однолетних цветов и роз. Отличный период для посева целебных растений и пряностей, а также посадки плодовых деревьев и ягодных кустов. В эти дни рекомендуется производить ограниченные поливы и подкормки. Разрешено поливать и обрезать растения, но не рекомендуется использовать ядохимикаты.

19-20 сентября – Хорошее время для посева пасленовых и тыквенных овощей, а также для сбора урожая на длительное хранение. Вы можете вносить любые удобрения и бороться с сорняками и вредителями. Это также время для посева роз, шиповника, крыжовника и растений с колючками и шипами. Не рекомендуется выкапывать картофель, обрезать ветки деревьев и размножать растения делением корней.

21-22 сентября – Эти дни идеально подходят для посева озимых культур и посадки рассады в теплице. Также можно выбирать картофель и другие овощи для хранения, а также посадить весенние цветы, клематисы и клубнику. В саду можно обрезать больные ветки, усы земляники, сухие побеги винограда и произвести очищение от больной коры. Не рекомендуется поливать и прививать растения.

23-24 сентября – В эти дни можно сажать озимый лук и чеснок, петрушку, сидераты, плодовые деревья, грецкий орех, клубнику, базилик и рукколу. Также можно собирать урожай для семян и для хранения. Высадка капусты, сельдерея и салата в теплице также будет удачным мероприятием. В эти дни рекомендуется производить ограниченные поливы и подкормки. Разрешена обработка сада от вредителей и болезней, но не рекомендуется травмировать корни растений.

25-26 сентября – Хорошее время для сбора урожая разных культур, которое позволит им сохранять вкусовые качества в течение длительного времени. Вы можете выкапывать луковицы на хранение, пересаживать в почву рассаду, готовить участок к зиме, обрезать деревья и обрабатывать их от вредителей. Посевы большинства культур не рекомендуются, и также не следует поливать и подкармливать растения.

27-28 сентября – В эти дни можно активно заниматься посевом овощей в теплице, собирать урожай свеклы, моркови, тыквы и кабачков. Разрешено сажать озимые культуры и сеять зелень для выращивания на подоконнике. В саду хорошо приживутся любые деревья и кустарники, а на клумбе можно высаживать многолетние цветы и вечнозеленые растения. Не рекомендуется возделывать растения химическими средствами и вносить минеральные удобрения.

29 сентября – В этот день рекомендуется воздержаться от работ по растениям согласно лунному посевному календарю.

30 сентября – Не рекомендуется обрезать корни и ветки растений (такие раны долго заживают), а также сеять и пересаживать большинство культур. Можно перекопать участок, удалить сорняки, внести удобрения на зиму и собрать остатки урожая. В этот день поливы и подкормки должны быть очень ограничены.

Напомним, мы уже писали, как бороться с самыми опасными вредителями.

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