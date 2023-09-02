Крайній врожай до зими: Що можна посадити на городі у вересні

Вересень завжди виявляється важким місяцем для власників саду та городу. До цього часу вже встигли зібрати пшеницю та викопати картоплю, але ось настав час для збору урожаю осінніх овочів. Також в початку осені садівники сіють озимі культури і готують ділянку до зимівлі, а в саду активно висаджують чагарники та троянди.

Місячний посівний календар на вересень 2023 року може стати незамінним помічником у плануванні робіт на ділянці у вересні та визначенні найбільш підходящих днів для сівби та посадок, пише УНІАН.

Читайте також: Щитник, або "клоп вонючка": як захистити ягоди в саду від шкідника

Які дні вважаються найбільш вдалими для посіву та саджання різних рослин у вересні?

Зелень (1, 4, 5, 8-10, 16-24, 27, 28 вересня): В ці дні можна сіяти зелень. Озима цибуля та часник (5-6, 12-14, 16, 18, 21, 23, 22-28 вересня): Для цих культур вказані дні підходять для посіву. Капуста, огірки, перець в теплиці (1, 4, 5, 8-10, 16, 28 вересня): Якщо ви вирощуєте ці овочі в теплицях, вибрані дні будуть найбільш підходящими. Однорічні та дворічні квіти (5-6, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 28 вересня): Вказані дні підійдуть для посіву цих рослин. Троянди (1, 3-10, 13-20, 23, 30 вересня):</b> Висадження троянд рекомендується в обрані дні. Смородина, малина, агрус (1, 4-10, 13-21, 23, 24, 27, 28 вересня): Ці культури варто садити у вказані дні.

Важливо пам'ятати, що дні повного місяця та молодика (15 і 29 вересня) не рекомендується використовувати для посівів будь-яких рослин.

Відео дня

Конкретні дні у вересні та рекомендації для них

1 вересня – це дуже родючий день, і в ньому можна сіяти в теплиці та пересаджувати рослини. Також рекомендовані роботи такі, як перекопування ділянки, розпушування ґрунту, знищення бур'янів та посів сидератів. Поливи повинні бути дуже помірними, і не рекомендується обробляти город хімічними препаратами.

2-3 вересня – це малородючі дні, і вони підходять для збору врожаю та боротьби з бур'янами і шкідниками. Проте не рекомендується сіяти і пересаджувати більшість культур.

4-5 вересня – висадка огірків, капусти, зелені, салатів у теплиці, а також посадка ягідних чагарників і квітів у саду. Ці дні вважаються вдалими для будь-яких посівів, але не рекомендується травмувати коріння рослин.

6-7 вересня – можна збирати плоди на насіння, але не для тривалого зберігання. Також ці дні підходять для викопування картоплі, збору ягід і горіхів, скошування газону та обрізки рослин. Не рекомендується садити і пересаджувати рослини в цей період.

Читайте також: Простий спосіб, як за допомогою крейди та мила позбутися мурах в будинку

8-10 вересня – У цей період можна активно працювати в теплиці, сіяти зелень, гірчицю та різні види капусти. Дозволено поливати та підживлювати рослини органічними добривами, а також боротися зі слимаками. Відмінний час для посадки винограду, малини, смородини, плодових дерев та збору насіння. Не рекомендується викопувати овочі на зберігання та використовувати хімічні добрива і мінеральні речовини.

11-12 вересня – Ці дні підходять для збору врожаю на зберігання, посіву озимих культур, розпушування грунту, посіву сидератів та мульчування ділянки. Також це гарний період для збору кукурудзи, гарбузів, соняшнику та посадки вічнозелених рослин і зеленої огорожі. У ці дні не рекомендується поливати і підживлювати рослини.

13 вересня – Цей день не є найбільш вдалим для посівів, але можна садити декоративні та квітучі дерева, такі як жасмин і бузок, а також ягідні чагарники. Також це відмінний час для прищеплення дерев та розмноження їх живцями. Дозволені рясні поливи і підживлення, але не рекомендується замочувати насіння.

14-16 вересня – В ці дні ми маємо фазу повного місяця, тому не рекомендується проводити роботи з рослинами.

17-18 вересня – Чудовий час для посіву зелені, озимих культур, однорічних квітів та троянд. Відмінний період для посіву цілющих рослин і прянощів, а також для посадки плодових дерев і ягідних кущів. У ці дні рекомендується робити обмежені поливи та підживлення. Дозволено поливати і обрізувати рослини, але не рекомендується використовувати отрутохімікати.

19-20 вересня – Добрий час для посіву пасльонових і гарбузових овочів, а також для збору врожаю на тривале зберігання. Ви можете вносити будь-які добрива і боротися з бур'янами та шкідниками. Це також час для посіву троянд, шипшини, агрусу і рослин з колючками та шипами. Не рекомендується викопувати картоплю, обрізувати гілки дерев і розмножувати рослини поділом коренів.

21-22 вересня – Ці дні ідеально підходять для посіву озимих культур та посадки розсади в теплиці. Також можна вибирати картоплю та інші овочі для зберігання, а також посадити весняні квіти, клематиси та полуницю. У саду можна обрізати хворі гілки, вуси суниці, сухі пагони винограду і провести очищення від хворої кори. Не рекомендується поливати і прищеплювати рослини.

23-24 вересня – В ці дні можна садити озиму цибулю та часник, петрушку, сидерати, плодові дерева, волоський горіх, полуницю, базилік і руколу. Також можна збирати врожай на насіння та для зберігання. Висадка капусти, селері та салату у теплиці також буде вдалим заходом. У ці дні рекомендується робити обмежені поливи і підживлення. Дозволено обробку саду від шкідників і хвороб, але не рекомендується травмувати коріння рослин.

25-26 вересня – Гарний час для збору врожаю різних культур, який дозволить їм зберігати смакові якості протягом тривалого часу. Ви можете викопувати цибулини на зберігання, пересаджувати розсаду в грунт, готувати ділянку до зими, обрізати дерева і обробляти їх від шкідників. Посіви більшості культур не рекомендуються, і також не варто поливати і підживлювати рослини.

27-28 вересня – В ці дні можна активно займатися посівом овочів у теплиці, збирати врожай буряка, моркви, гарбуза та кабачків. Дозволено садити озимі культури і сіяти зелень для вирощування на підвіконні. У саду добре приживуться будь-які дерева і чагарники, а на клумбі можна висаджувати багаторічні квіти і вічнозелені рослини. Не рекомендується обробляти рослини хімічними засобами і вносити мінеральні добрива.

29 вересня – В цей день рекомендується утриматися від робіт з рослинами згідно з місячним посівним календарем.

30 вересня – Не рекомендується обрізати коріння і гілки рослин (такі рани довго заживають), а також сіяти і пересаджувати більшість культур. Ви можете перекопати ділянку, видалити бур'яни, внести добрива на зиму та зібрати залишки врожаю. У цей день поливи і підживлення повинні бути дуже обмеженими.

Нагадаємо, ми вже писали, як боротись з найнебезпечнішими шкідниками.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!