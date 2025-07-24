Кратковременные дожди и грозы и до 35 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 25 июля

25 июля в Украине погода будет преимущественно жаркая, однако на западе страны прогнозируются кратковременные дожди с грозами, которые днем охватят также Житомирскую, Черниговскую и Киевскую области. На западе дожди связаны с атмосферным фронтом, перемещаемым по территории страны.

В остальных регионах сохранится сухая и жаркая погода. Температурные показатели будут колебаться в пределах +28…+32 градуса, а на юге воздух прогреется до +35. Наиболее ощутимое снижение температуры будет наблюдаться только на северо-западе. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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В Киеве синоптики прогнозируют жару до +30 градусов и выше. Ночью возможны осадки, но днем возможны локальные дожди с грозами. Ослабление высоких температур ожидается в конце месяца – 31 июля.

Раньше мы рассказывали, стоит ли готовиться к аномальным температурам и частым дождям.

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