Криптовалюта процветает в Индии, несмотря на высокие налоги

Криптовалютная экосистема Индии продолжает развиваться, несмотря на введённые правительством налоги, которые многие считают сдерживающими. Страна, признанная Chainalysis мировым лидером по внедрению криптовалют, сталкивается с 30% налогом на прибыль от криптовалют и 1% налогом, удерживаемым у источника, введёнными в рамках бюджета Союза 2022 года. Спустя более года после их введения рынок криптовалют в Индии остаётся динамичным, но ещё не раскрыл свой полный потенциал.

Устойчивость перед вызовами

Эксперты называют Индию одним из самых активных криптовалютных рынков благодаря молодому, технически подкованному населению. Главный операционный директор ZebPay Радж Каркара отметил, что, несмотря на налоговую структуру, которая "сдерживает частые сделки", экосистема продолжает процветать. Биржи, такие как ZebPay, упростили системы конверсии фиатной валюты в криптовалюту, сделав их доступными для пользователей.

Индийский крипто-ютубер Аджай Кашьяп согласился с этим мнением, объясняя рост рынка такими факторами, как массовое использование смартфонов, доступный интернет и растущий интерес к блокчейну. По оценкам, более 100 миллионов индийцев сейчас владеют криптовалютами, что подчеркивает высокий уровень вовлечённости среди технично подкованной молодёжи страны, более половины которой моложе 25 лет.

Участие правительства и будущий потенциал

Признаки повышенного интереса правительства к криптовалютам также становятся заметны. Регуляторные разрешения для крупных бирж, таких как Binance и KuCoin, от Управления финансовой разведки Индии свидетельствуют о осторожном, но прогрессивном подходе.

Несмотря на успехи, эксперты указывают на нераскрытый потенциал криптовалютной экосистемы Индии. Соучредитель CoinDCX Сумит Гупта подчеркнул необходимость комплексной регуляторной базы для решения ключевых вопросов, таких как налогообложение. Баладжи Срехари, глава бизнеса CoinSwitch, отметил, что гибкость политики может значительно расширить участие на рынке.

Индийский криптовалютный рынок демонстрирует устойчивость, но для полного раскрытия его потенциала необходимы продуманные реформы, которые будут способствовать инновациям и привлечению новых участников.

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