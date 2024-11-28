Криптовалюта процвітає в Індії, незважаючи на високі податки

Криптовалютна екосистема Індії продовжує зростати, попри запроваджені урядом податки, які багато хто вважає стримувальними. Країна, яку Chainalysis назвала світовим лідером з впровадження криптовалют, стикається з 30% податком на прибуток від криптовалют і 1% податком, що утримується на джерелі, введеними в рамках бюджету Союзу 2022 року. Понад рік після їх впровадження ринок криптовалют Індії залишається динамічним, але ще не досяг свого повного потенціалу.

Стійкість попри виклики

Експерти називають Індію однією з найдинамічніших криптовалютних ринків, що рухається вперед завдяки молодому, технічно підкованому населенню. Головний операційний директор ZebPay Радж Каркара зазначив, що, попри податкову структуру, яка "стримує часті торги", екосистема продовжує процвітати. Біржі, такі як ZebPay, спростили системи конвертації фіатних грошей у криптовалюту, зробивши їх доступними для користувачів.

Індійський крипто-ютубер Аджай Кашьяп погодився з цією думкою, пояснюючи зростання ринку факторами, такими як широке використання смартфонів, доступний інтернет і зростаючий інтерес до блокчейну. За оцінками, понад 100 мільйонів індійців наразі володіють криптовалютами, що підкреслює високу залученість серед технічно підкованої молоді країни, понад половина якої молодше 25 років.

Участь уряду та майбутній потенціал

Ознаки підвищеної уваги уряду до криптовалют також стають помітними. Регуляторні дозволи для великих бірж, таких як Binance та KuCoin, від індійського Управління фінансової розвідки свідчать про обережний, але прогресивний підхід.

Попри ці досягнення, експерти вказують на невикористаний потенціал криптовалютної екосистеми Індії. Співзасновник CoinDCX Суміт Гупта наголосив на необхідності комплексної регуляторної бази для вирішення ключових питань, зокрема оподаткування. Баладжі Сріхарі, керівник бізнесу CoinSwitch, зазначив, що гнучкість політики може значно розширити участь у ринку.

Індійський криптовалютний ринок демонструє стійкість, але для повного розкриття його потенціалу потрібні зважені реформи, які сприятимуть інноваціям і залученню нових учасників.

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