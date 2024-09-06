Кто больше не сможет получить отсрочку от мобилизации: названы все категории

В Украине через полномасштабное вторжение россии действует военное положение и всеобщая мобилизация, охватывающая всех военнообязанных мужчин. Однако с принятием новых законодательных изменений некоторые категории граждан лишились права на отсрочку от призыва.

Донецкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки обнародовал список тех, кого эти изменения касаются.

Теперь студенты и аспиранты заочной и вечерней формы обучения больше не имеют права на отсрочку от мобилизации. Это касается также лиц, получающих второе или третье высшее образование. Право на отсрочку сохраняется только для обучающихся на дневной форме.

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Мужчины, имеющие задолженность по алиментам, также потеряли возможность получить отсрочку, даже если они многодетные родители. Кроме того, лица, ухаживающие за женой или мужем с инвалидностью III группы, больше не могут воспользоваться этим основанием для отсрочки призыва.

Изменения коснулись и родителей-одиночек: если мать ребенка жива, не лишена родительских прав и не находится в местах лишения свободы, такой мужчина не имеет права на отсрочку. Также призыв может затронуть тех, кто ухаживает за лицами с инвалидностью I и II группы, если в семье есть другие трудоспособные члены.

Работники предприятий и организаций Министерства обороны, ранее имевшие автоматическую отсрочку, теперь также подлежат мобилизации. Кроме того, лица со статусом "ограниченно пригодны" теперь мобилизуются на общих основаниях.

Мужчины, признанные непригодными или имеющие свидетельство об инвалидности I или II группы после 24 февраля 2022 года, обязаны пройти повторный медосмотр. Если состояние здоровья признают удовлетворительным, они также будут мобилизованы.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что изменится с сентября для военнообязанных со статусом "ограниченно подходящий".

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