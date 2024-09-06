В Україні змінився порядок мобілізації деяких військовозобов’язаних: кого торкнуться нововведення

В Україні внесли зміни в порядок мобілізації для певних категорій військовозобов'язаних. Кабінет міністрів адаптував правила мобілізації для тих, хто доглядає за особами з інвалідністю.

Про це нагадали в Волинському обласному ТЦК та СП, пише ТСН.

"КМУ ухвалив постанову № 930, якою вніс зміни до Порядку мобілізації військовозобов'язаних, що доглядають або утримують хворих/осіб з інвалідністю", – підкреслюють у ТЦК.

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Тепер ці дві категорії осіб та пакети документів, що підтверджують факт утримання або догляду, чітко розмежовані.

Військовозобов'язаним, які піклуються про хвору дружину/чоловіка, дитину або батьків, більше не потрібно вказувати в заяві до ТЦК СП на отримання відстрочки інформацію про відсутність інших працездатних членів сім'ї. Також відтепер не потрібно надавати документи, що підтверджують неможливість догляду з боку інших членів сім'ї.

Крім того, військовозобов'язаним, чиї батьки мають інвалідність I або II групи, більше не потрібно підтверджувати факт надання догляду.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, що зміниться з вересня для військовозобов‘язаних зі статусом "обмежено придатний".

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