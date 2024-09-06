В Украине изменился порядок мобилизации некоторых военнообязанных: кого коснутся нововведения

В Украине внесли изменения в порядок мобилизации для определенных категорий военнообязанных. Кабинет министров адаптировал правила мобилизации для тех, кто ухаживает за лицами с инвалидностью.

Об этом напомнили в Волынском областном ТЦК и СП, пишет ТСН.

"КМУ принял постановление № 930, которым внес изменения в Порядок мобилизации военнообязанных, ухаживающих или содержащих больных/лиц с инвалидностью", – подчеркивают в ТЦК.

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Теперь эти две категории лиц и пакеты документов, подтверждающие факт содержания или ухода, четко разграничены.

Военнообязанным, которые заботятся о больной жене/мужу, ребенке или родителях, больше не нужно указывать в заявлении в ТЦК СП на получение отсрочки информацию об отсутствии других трудоспособных членов семьи. Также отныне не нужно предоставлять документы, подтверждающие невозможность ухода со стороны других членов семьи.

Кроме того, военнообязанным, чьи родители имеют инвалидность I или II группы, больше не нужно подтверждать факт предоставления ухода.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что изменится с сентября для военнообязанных со статусом "ограниченно годный".

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