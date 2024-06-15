Кто имеет право быть комиссованным с военной службы: объяснение юриста

Согласно разъяснениям правового аналитика благотворительного фонда "Право на защиту" Руслана Романова, комиссовать с военной службы во время мобилизации могут военнослужащие, признанные непригодными к ней по состоянию здоровья. Об этом пишет О Деньгах.

Вот шаги, предпринимаемые для комиссирования:

Выявление причин негодности

У военнослужащего должно быть зафиксировано заболевание, травма (ранение, контузия, увечье), которое делает его непригодным к несению службы в условиях военного времени. Эта информация заносится в его историю болезни (медицинской книги) и подписывается начальником военного лечебного учреждения.

Направление на медицинское освидетельствование

Военнослужащего направляют на медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссии (ВЛК) военкомата.

Определение степени годности

Начальник военного лечебного учреждения устанавливает степень годности военной службы на основе документов, предоставленных начальником лечебного отделения, где проходил обследование или лечение боец.

Читайте также: К какой службе могут привлекать лиц с ограничениями по здоровью

Осмотр ВЛК

Военно-врачебная комиссия проводит осмотр бойцов в военных лечебных учреждениях по месту их проживания, лечения, обучения, командировки или отпуска.

Подтверждение документами

Комиссия осматривает бойцов только после лечения в военной или гражданской больнице. Ее решение основывается на официальных медицинских документах, а не на показаниях.

Свидетельские показания не являются основанием для установления у военнослужащих (в частности, бывших) факта перенесенного заболевания или травмы. То есть, чтобы комиссовать военнослужащего необходимо предоставить официальный документ, который передает начальник лечебного отделения.

Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !