Кто из украинцев имеет право платить только 50% за коммуналку: подробности

Несмотря на повышение тарифов на коммунальные услуги, некоторые граждане Украины могут оплачивать лишь 50% их стоимости. Получение такой льготы позволяет значительно сократить расходы.

Разъяснения об условиях получения скидки предоставил Пенсионный фонд Украины, пишет "24 Канал". Так, многодетные семьи могут платить только половину стоимости коммунальных услуг.

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Льгота доступна для многодетных семей, в которых воспитывается трое или более детей. Скидка действует в пределах определенных социальных норм потребления. Она распространяется на:

Жилье : по 21 кв. м общей площади на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 кв. м на всю семью;

: по 21 кв. м общей площади на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 кв. м на всю семью; Коммунальные услуги : поставка воды, водоотведение, электроэнергия, газ, а также централизованное отопление;

: поставка воды, водоотведение, электроэнергия, газ, а также централизованное отопление; Топливо: твердое или жидкое бытовое топливо для обогрева, если жилье не подключено к централизованному теплоснабжению и не использует газ или электричество для отопления.

Для оформления 50% скидки необходимо соблюсти ключевое условие: среднемесячный доход на одного члена семьи за последние полгода не должен превышать 4 240 гривен.

Напомним, ранее мы рассказывали, каким будет тариф на свет с 1 июня.

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