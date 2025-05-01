Хто з українців має право платити лише 50% за комуналку: подробиці

Незважаючи на підвищення тарифів на комунальні послуги, деякі громадяни України можуть оплачувати лише 50% їхньої вартості. Отримання такої пільги дозволяє значно скоротити витрати.

Роз’яснення щодо умов отримання знижки надав Пенсійний фонд України, пише "24 Канал". Так, родини з багатьма дітьми можуть сплачувати лише половину вартості комунальних послуг.

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Пільга доступна для багатодітних родин, у яких виховується троє або більше дітей. Знижка діє в межах визначених соціальних норм споживання. Вона поширюється на:

Житло: по 21 кв. м загальної площі на кожного члена родини та додатково 10,5 кв. м на всю сім’ю;

по 21 кв. м загальної площі на кожного члена родини та додатково 10,5 кв. м на всю сім’ю; Комунальні послуги : постачання води, водовідведення, електроенергія, газ, а також централізоване опалення;

: постачання води, водовідведення, електроенергія, газ, а також централізоване опалення; Паливо: тверде або рідке побутове паливо для обігріву, якщо житло не підключене до централізованого теплопостачання й не використовує газ чи електрику для опалення.

Для оформлення 50% знижки необхідно дотриматися ключової умови: середньомісячний дохід на одного члена родини за останні пів року не має перевищувати 4 240 гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким буде тариф на світло з 1 червня.

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