Кто из украинцев может выйти на пенсию по выслуге лет вне зависимости от возраста

Украинские граждане некоторых профессиональных групп могут выходить на пенсию гораздо раньше, чем работники обычных профессий. Для этого важно иметь соответствующий стаж работы.

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Об этом сообщает "24 Канал". Пенсию за выслугу лет предоставляют следующим категориям:

Артисты – от 20 до 35 лет стажа. Работники авиации и летно-испытательного состава – у мужчин от 25 лет на 1 апреля 2015 года до 26 лет и 6 месяцев на 11 октября 2017 года, у женщин – от 20 лет на 1 апреля 2015 года до 21 года и 6 месяцев на 11 октября 2017 год. Сотрудники образования, здравоохранения и социального обеспечения – от 25 лет на 1 апреля 2015 года до 26 лет и 6 месяцев на 11 октября 2017 года. Спортсмены – не менее 25 лет стажа работы, включая пребывание в составе сборных команд Украины не менее 6 лет после достижения возраста от 50/55 лет мужчинами и от 45/50 лет женщинами, при наличии соответствующего общего стажа, в частности стажа работы по профессии/ должностью. Диспетчеры, осуществляющие управление воздушным движением; инженерно-технический состав гражданской авиации Бортпроводники. Работники железнодорожного транспорта и метрополитена. Работники, занятые на полевых геологоразведочных работах. Работники, занятые на лесозаготовках и лесосплаве. Механизаторы. Плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Также военные могут выходить на пенсию по выслуге лет при следующих условиях:

Независимо от возраста, если в день увольнения имеют не менее 25 календарных лет выслуги.

В случае достижения на день увольнения в возрасте 45 лет и наличия страхового стажа 25 лет и более, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет служба.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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