Кто из военных может потерять право на земельный участок в 2025 году

Участники боевых действий в Украине имеют гарантированное законом право на безвозмездное получение земельного участка в соответствии со статьей 121 Земельного кодекса Украины. Однако реализовать это право на практике часто непросто из-за разных ограничений. Как отмечено на портале "Действие", отказать в предоставлении земли могут только в том случае, если участок не отвечает требованиям законодательства - например, расположен на территории природоохранного фонда, зарезервирован для государственных нужд или уже находится в пользовании другого лица без согласия.

Другие причины отказа, такие как требование предоставить дополнительные документы, не предусмотренные законом, считаются нарушением прав (ч. 6 ст. 118 ЗКУ). В таких случаях советуют обращаться в суд или воспользоваться бесплатной правовой помощью. Об этом пишет Новости. Live.

Из-за введенного в Украине военного положения действует запрет на безвозмездную передачу земель государственной и коммунальной собственности в частную. Это ограничение касается не только гражданских лиц, но и участников боевых действий. В то же время подача заявки на получение земельного участка остается актуальной — после отмены ограничений поданные обращения будут рассматриваться в порядке очереди.

Читайте также: Как восстановить утраченное удостоверение участника боевых действий

Даже, несмотря на временный запрет, процедура оформления остается стандартной. Ходатайство следует подавать в местный совет или соответствующую госадминистрацию с указанием целевого назначения земли, ориентировочной площади и прикреплением графических материалов участка. Ответ на заявление должен быть предоставлен в течение 30 дней, и в случае его отсутствия заявитель имеет право обратиться в суд.

Для оформления участка нужно подготовить паспорт, выписку из земельного кадастра, документ, подтверждающий участие в боевых действиях, квитанцию об оплате административного сбора. Если планируется использование земли под сельское хозяйство, может потребоваться справка о опыте или образовании. Если участок находится в пользовании другого лица, обязательно его письменное согласие.

Размер земельного участка зависит от его назначения: до 0,12 га для садоводства, до 2 га для ведения сельского хозяйства, до 0,25 га для строительства в деревне, до 0,15 га в поселке и до 0,10 га в городе или для дачного строительства. Свободные участки можно найти с помощью Публичной кадастровой карты. Их расположение не обязательно должно совпадать с местом регистрации заявителя – военные могут подать заявку на землю в другой области.

Чтобы повысить шансы на успех, следует консультироваться с юристами или специалистами земельных отделов при общинах. Проверка участка через кадастровую карту позволяет убедиться в его статусе. Все документы следует заполнять внимательно и своевременно подавать. Если незаконный отказ или заявление игнорируют, есть основания обращаться в суд для защиты своих прав.

Напомним, мы уже писали, кто из преподавателей и студентов не подлежит мобилизации.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!