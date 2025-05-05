Хто з військових може втратити право на земельну ділянку у 2025 році

Учасники бойових дій в Україні мають гарантоване законом право на безоплатне отримання земельної ділянки відповідно до статті 121 Земельного кодексу України. Проте реалізувати це право на практиці часто непросто через різні обмеження. Як зазначено на порталі "Дія", відмовити у наданні землі можуть лише в тому випадку, якщо ділянка не відповідає вимогам законодавства — наприклад, розташована на території природоохоронного фонду, зарезервована для державних потреб або вже перебуває в користуванні іншої особи без згоди.

Інші причини відмови, такі як вимога надати додаткові документи, що не передбачені законом, вважаються порушенням прав (ч. 6 ст. 118 ЗКУ). У таких випадках радять звертатися до суду або скористатися безоплатною правовою допомогою. Про це пише Новини.Live.

Через запроваджений в Україні воєнний стан наразі діє заборона на безоплатну передачу земель державної та комунальної власності у приватну. Це обмеження стосується не лише цивільних осіб, а й учасників бойових дій. Водночас подання заявки на отримання земельної ділянки залишається актуальним — після скасування обмежень подані звернення будуть розглядатися в порядку черги.

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Навіть попри тимчасову заборону, процедура оформлення залишається стандартною. Клопотання слід подавати до місцевої ради або відповідної держадміністрації із зазначенням цільового призначення землі, орієнтовної площі та прикріпленням графічних матеріалів ділянки. Відповідь на заяву мають надати протягом 30 днів, і у разі її відсутності заявник має право звернутися до суду.

Для оформлення ділянки потрібно підготувати паспорт, витяг із земельного кадастру, документ, що підтверджує участь у бойових діях, квитанцію про оплату адміністративного збору. Якщо планується використання землі під сільське господарство, може знадобитися довідка про відповідний досвід або освіту. Якщо ділянка перебуває в користуванні іншої особи, обов’язковою є її письмова згода.

Розмір земельної ділянки залежить від її призначення: до 0,12 га для садівництва, до 2 га для ведення сільського господарства, до 0,25 га для будівництва в селі, до 0,15 га — в селищі, і до 0,10 га — в місті або для дачного будівництва. Вільні ділянки можна шукати за допомогою Публічної кадастрової карти. Їхнє розташування не обов’язково має збігатися з місцем реєстрації заявника — військові можуть подати заявку на землю в іншій області.

Щоб підвищити шанси на успіх, варто консультуватися з юристами або спеціалістами земельних відділів при громадах. Перевірка ділянки через кадастрову карту дозволяє впевнитися в її статусі. Усі документи потрібно заповнювати уважно й вчасно подавати. Якщо виникає незаконна відмова або заяву ігнорують, є підстави звертатися до суду для захисту своїх прав.

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