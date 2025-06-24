Кто потеряет право бесплатного проезда в транспорте с 1 июля

С 1 июля в Украине будет приостановлено право на бесплатный проезд в общественном транспорте для некоторых категорий пассажиров. В частности, речь идет о школьниках и курсантах военных вузов.

В период летних каникул — с 1 июля по 31 августа — учащиеся киевских школ будут пользоваться транспортом на общих основаниях, то есть за деньги. Льготный проезд для школьников по-прежнему будет действовать только в течение учебного года - с 1 сентября по 1 июля. Об этом сообщили на Официальном портале Киева.

Несмотря на это, учащиеся все же могут приобрести проездные билеты со скидкой 75% на все виды городского транспорта. Приобрести льготные проездные можно через приложение "Киев Цифровой", в терминалах самообслуживания, на сайте КП "ГИОЦ", через приложение EasyPay или в кассах метрополитена на станциях "Выдубичи 1", "Почайная 1" и "Вокзальная".

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Цены на льготные проездные билеты для учащихся остаются неизменными согласно распоряжению КГГА №399 от 5 марта 2020 года. Например, безлимитный проездной в месяц стоит 325 грн, а вариант на 92 поездки – 143,75 грн. При покупке одноразовых поездок с ученическим билетом скидка 75% не применяется.

Кроме школьников летом бесплатным проездом временно не смогут пользоваться и курсанты военных учебных заведений. Их право на льготы также ограничивается летним периодом и действует только в учебном году.

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