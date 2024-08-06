Курская область сейчас: возле Суджи летают истребители, горит бензовоз (видео)
На границе между Сумской областью Украины и Курской областью россии продолжаются бои. Работает авиация, артиллерия и слышны ракетные взрывы.
В соцсетях губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что "ситуация – под контролем", однако в обращении к местным жителям призвал их "прятаться в безопасных местах".
Смирнов отметил, что населенные пункты Курской области подверглись массовому обстрелу со стороны Украины.
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"Провел заседание оперштаба, где вместе с представителями силовых структур обсудили сложившуюся ситуацию. Обстановка в пограничных условиях остается сложной, но наши защитники успешно работают на уничтожение противника. На оперштабе приняли решение усилить бригады медиков и скорой помощи в приграничных районах, а также осмотреть пункты временного размещения в Курске для переезда жителей из пострадавших домов. Максимально задействованы силы добровольных народных дружин", – добавил он.
Между тем, российские пропагандисты заявили, что продолжается "плотная работа артиллерии относительно позиций противника".
"На направлении Свердликово Курской области также идут столкновения… Бои продолжаются, наши подразделения включаются все больше в уничтожение противника", – заявляют оккупанты.
Местные публикуют фото и видео о ситуации в Суджанском районе Курской области. Один из водителей на авторе регистратор снял момент пролета над дорогой истребителей Су-25.
"Здесь п**да на*уй, самолеты над головой летают, истребители. На дороге тачка догорает (показал, как горит бензовоз, стоящий посреди дороги). Никто нах*й не едет гасить даже".
По данным соцсетей, в Курской области то и дело объявляют о ракетной опасности. россияне пишут о работе ПВО в районе Теткино и об обстреле вблизи железнодорожной станции в Судже. Также в городе заметили "возгорание в станционной части города". Отмечается, что в населенном пункте Свердликово Курской области завязался бой.
По информации ВЧК-ОГПУ, украинская армия вблизи города Суджа. Жители города пытаются уехать в Курск. Вся Курская область под интенсивным обстрелом.
Украинская сторона официально не комментировала события в Курской области россии.
Минобороны рф лишь к вечеру 6 августа признало, что бои продолжаются на границе Курской области. Ведомство объявило, что российская армия подтягивает резервы для отражения атак.
Напомним, в воскресенье, 4 августа, в населенном пункте Мирное Кальмиусского района Мариуполя загорелась военная база оккупнантов.
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