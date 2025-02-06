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Курская операция ВСУ: сколько окупантов погибло за 6 месяцев

Цихоцкая Мария

Курская операция ВСУ: сколько окупантов погибло за 6 месяцев
Пленные российские военные существенно пополнили обменный фонд

За шесть месяцев продолжающейся на территории России Курской операции Силы обороны Украины ликвидировали почти 40 тысяч оккупантов, из них более 16 тысяч уничтожили, а 909 военных взяли в плен. Согласно данным Генштаба, общие потери российских войск в Курской области составляют около 39 900 человек, из которых около 16 100 – погибшие.

Пленные российские военные существенно пополнили обменный фонд, что позволило вернуть домой сотни украинских защитников. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

За время операции враг также потерял значительное количество техники, в частности: 131 танк, 689 боевых бронированных машин, 386 артиллерийских систем, 12 реактивных систем залпового огня, 12 средств ПВО, один самолет, три вертолета, 931 беспилотник оперативно-тактического уровня, 414 техники.

Курская операция началась 6 августа 2024 года и имела целью предотвратить новое наступление россиян на Сумщину и Харьковщину. Она заставила окупантов перебрасывать значительные силы в Курскую область, что ослабило их позиции на других участках фронта.

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Из-за сложной ситуации Россия обратилась за помощью в Северную Корею, которая отправила на Курщину 12 тысяч военных. По данным Генштаба, общие потери контингента КНДР составили около 4 тысяч человек. Фактически, одна из трех северокорейских бригад была полностью уничтожена, а две потеряли боеспособность, после чего их вывели с линии фронта.

По состоянию на 6 февраля, украинские войска продолжают удерживать сотни квадратных километров "буферной зоны" на территории России.

Напомним, Силы обороны атаковали вражеский пункт управления в Курской области.

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Война в Украине