За шесть месяцев продолжающейся на территории России Курской операции Силы обороны Украины ликвидировали почти 40 тысяч оккупантов, из них более 16 тысяч уничтожили, а 909 военных взяли в плен. Согласно данным Генштаба, общие потери российских войск в Курской области составляют около 39 900 человек, из которых около 16 100 – погибшие.

Пленные российские военные существенно пополнили обменный фонд, что позволило вернуть домой сотни украинских защитников. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

За время операции враг также потерял значительное количество техники, в частности: 131 танк, 689 боевых бронированных машин, 386 артиллерийских систем, 12 реактивных систем залпового огня, 12 средств ПВО, один самолет, три вертолета, 931 беспилотник оперативно-тактического уровня, 414 техники.

Курская операция началась 6 августа 2024 года и имела целью предотвратить новое наступление россиян на Сумщину и Харьковщину. Она заставила окупантов перебрасывать значительные силы в Курскую область, что ослабило их позиции на других участках фронта.

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Из-за сложной ситуации Россия обратилась за помощью в Северную Корею, которая отправила на Курщину 12 тысяч военных. По данным Генштаба, общие потери контингента КНДР составили около 4 тысяч человек. Фактически, одна из трех северокорейских бригад была полностью уничтожена, а две потеряли боеспособность, после чего их вывели с линии фронта.

По состоянию на 6 февраля, украинские войска продолжают удерживать сотни квадратных километров "буферной зоны" на территории России.

Напомним, Силы обороны атаковали вражеский пункт управления в Курской области.

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