Курська операція ЗСУ: скільки окупантів загинуло за 6 місяців

За шість місяців Курської операції, яка триває на території Росії, Сили оборони України ліквідували майже 40 тисяч окупантів, з них понад 16 тисяч знищили, а 909 військових взяли в полон. Згідно з даними Генштабу, загальні втрати російських військ у Курській області становлять приблизно 39 900 осіб, з яких близько 16 100 – загиблі.

Полонені російські військові суттєво поповнили обмінний фонд, що дозволило повернути додому сотні українських захисників. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За час операції ворог також втратив значну кількість техніки, зокрема: 131 танк, 689 бойових броньованих машин, 386 артилерійських систем, 12 реактивних систем залпового вогню, 12 засобів ППО, один літак, три гелікоптери, 931 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 1164 одиниці автомобільної техніки та 34 одиниці спецтехніки.

Курська операція розпочалася 6 серпня 2024 року та мала на меті запобігти новому наступу росіян на Сумщину та Харківщину. Вона змусила окупантів перекидати значні сили до Курської області, що послабило їхні позиції на інших ділянках фронту.

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Через складну ситуацію Росія звернулася по допомогу до Північної Кореї, яка відправила на Курщину 12 тисяч військових. За даними Генштабу, загальні втрати контингенту КНДР сягнули близько 4 тисяч осіб. Фактично одна з трьох північнокорейських бригад була повністю знищена, а дві втратили боєздатність, після чого їх вивели з лінії фронту.

Станом на 6 лютого українські війська продовжують утримувати сотні квадратних кілометрів "буферної зони" на території Росії.

Нагадаємо, Сили оборони атакували ворожий пункт управління у Курській області.

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