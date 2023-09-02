Легкий и освежающий: рецепт зеленого холодника на кефире
Холодник по рецепту от Shuba должен быть с легкой кислинкой, которую обеспечит щавель или сок лимона. Это очень легкий и освежающий суп.
Ингредиенты:
Кефир 2,5% – 350 мл
Яйца куриные – 2 шт.
Горчица – 25 г
Огурец свежий – 80 г
Редис – 60 г
Картофель вареный – 80 г
Щавель –150 г
Зелень – по вкусу
Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Отварите яйца вкрутую и почистите вареный картофель.
2. Разделите яйца на желток и белок. Желтки перетрите с солью и горчицей.
3. Щавель перебейте с кефиром до однородной консистенции, добавьте в желтки, перемешайте и посолите.
4. Мелко нарежьте белки, огурцы, редис, отварной картофель и зелень. Добавьте все в смесь кефира и перемешайте и посолите.
5. Охладите полчаса и подавайте.
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