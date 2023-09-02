Легкий и освежающий: рецепт зеленого холодника на кефире

Холодник по рецепту от Shuba должен быть с легкой кислинкой, которую обеспечит щавель или сок лимона. Это очень легкий и освежающий суп.

Ингредиенты:

Кефир 2,5% – 350 мл

Яйца куриные – 2 шт.

Горчица – 25 г

Огурец свежий – 80 г

Редис – 60 г

Картофель вареный – 80 г

Щавель –150 г

Зелень – по вкусу

Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Отварите яйца вкрутую и почистите вареный картофель.

2. Разделите яйца на желток и белок. Желтки перетрите с солью и горчицей.

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3. Щавель перебейте с кефиром до однородной консистенции, добавьте в желтки, перемешайте и посолите.

4. Мелко нарежьте белки, огурцы, редис, отварной картофель и зелень. Добавьте все в смесь кефира и перемешайте и посолите.

5. Охладите полчаса и подавайте.

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