Легкий и освежающий: рецепт болгарского супа таратор

Суп таратор – традиционное болгарское холодное блюдо. Он готовится на кефире, закваске или слабогазированной минеральной воде. Рецепт предоставил ресурс Shuba.

Ингредиенты:

Огурец свежий – 6 шт.

Укроп, пучок – 0.5 шт.

Петрушка, пучок – 0.5 шт.

Зеленый лук, пучок – 1 шт.

Грецкие орехи – 0.5 стакана

Соль – по вкусу

Сушеный чабрец – по вкусу

Смесь перцев – по вкусу

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Способ приготовления:

Огурцы натрите на терке с большими отверстиями, два огурца нарежьте соломкой. Выложите овощи в кастрюлю или супницу.

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Зелень порежьте и отправьте в огурцы. Чеснок очистите чеснок и выдавите в другие ингредиенты. Орехи измельчите в блендере или разомните в ступке и положите в овощную смесь.

Залейте овощную смесь кефиром или 1,5 л слабогазированной минеральной воды. Добавьте болгарскую пеструю соль (шаренная сол) или обычную солью. По желанию добавьте немного сухого тимьяна и смесь перцев. Перед подачей отправьте на 2 часа в холодильник.

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