Легкий и освежающий: рецепт болгарского супа таратор
Суп таратор – традиционное болгарское холодное блюдо. Он готовится на кефире, закваске или слабогазированной минеральной воде. Рецепт предоставил ресурс Shuba.
Ингредиенты:
Огурец свежий – 6 шт.
Укроп, пучок – 0.5 шт.
Петрушка, пучок – 0.5 шт.
Зеленый лук, пучок – 1 шт.
Грецкие орехи – 0.5 стакана
Соль – по вкусу
Сушеный чабрец – по вкусу
Смесь перцев – по вкусу
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Способ приготовления:
Огурцы натрите на терке с большими отверстиями, два огурца нарежьте соломкой. Выложите овощи в кастрюлю или супницу.
Зелень порежьте и отправьте в огурцы. Чеснок очистите чеснок и выдавите в другие ингредиенты. Орехи измельчите в блендере или разомните в ступке и положите в овощную смесь.
Залейте овощную смесь кефиром или 1,5 л слабогазированной минеральной воды. Добавьте болгарскую пеструю соль (шаренная сол) или обычную солью. По желанию добавьте немного сухого тимьяна и смесь перцев. Перед подачей отправьте на 2 часа в холодильник.
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