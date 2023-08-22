Блюдо французской кухни: как приготовить яйца в кокотницах

Не знаете что приготовить на завтрак? Лучшим решением станет приготовление идеальных яиц с ветчиной и шпинатом. Это блюдо имеет и другое название – яйца в кокотницах.

Рецептом поделились в Shuba. Это классическое блюдо французской кухни, которое еще называют "oefs en cocotte". Она очень проста в приготовлении. Важно сначала сделать начинку, а затем поверх нее взбить яйцо и запечь. Ваша фантазия может быть неограниченной, когда вы создаете начинку для этих яиц.

Ингредиенты:

Ветчина -75 г.

Масло сливочное несоленое – 15 г.

Лук шалот – 20 г.

Зубчики чеснока – 2 шт.

Шпинат – 20 г.

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Соль – по вкусу.

Перец черный – по вкусу.

Куриные яйца – 8 шт.

Сливки 15% – 60 г.

Тертый пармезан – 25 г.

Зеленый лук – 3 г.

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Приготовление:

Разогрейте духовой шкаф до 180ºC. Нарежьте ветчину кубиками и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте сливочное масло. В сковороду положите лук шалот и обжарьте, пока он не станет мягким и прозрачным (около 4 минут). Добавьте пропущенный через пресс чеснок и жарьте до появления аромата. Положите в овощи и ветчину шпинат, готовьте в течение 4 минуты. Приправьте смесь солью, перцем и переложите в миску. Подготовьте кокотницы, смазав их маслом и разложите начинку. Вбейте по два яйца в каждую форму, добавьте сливки и пармезан. Поместите кокотницы в форму для запекания и налейте кипяток приблизительно внутрь формы. Выпекайте в духовке в течение 10-15 минут до тех пор, пока яичные белки не схватятся, а желтки не станут мягкими и полужидкими. Подавайте, украсив тертым пармезаном и зеленым луком.

Приятного аппетита!

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