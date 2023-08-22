Страва французької кухні: як приготувати яйця в кокотницях
Не знаєте, що приготувати на сніданок? Найкращим рішенням стане приготування ідеальних яєць з шинкою та шпинатом. Ця страва має й іншу назву – яйця в кокотницях.
Рецептом поділилися в Shuba. Зазначили, що це класична страва французької кухні, яку ще називають "oefs en cocotte". Вона дуже проста в приготуванні. Важливо спочатку зробити начинку, а потім поверх неї збити яйце та запекти. Ваша фантазія може бути необмеженою, коли створюєте начинку для цих яєць.
Інгредієнти:
- Шинка -75 г.
- Масло вершкове несолоне - 15 г.
- Цибуля шалот - 20 г.
- Зубчики часнику - 2 шт.
- Шпинат - 20 г.
- Сіль - за смаком.
- Перець чорний - за смаком.
- Курячі яйця - 8 шт.
- Вершки 15% - 60 г.
- Тертий пармезан - 25 г.
- Зелена цибуля - 3 г.
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Приготування:
- Розігрійте духовку до 180ºC.
- Наріжте шинку кубиками і обсмажте до золотистого кольору.
- Додайте вершкове масло. У сковорідку покладіть цибулю шалот та обсмажте, поки вона не стане м’якою і прозорою (близько 4 хвилин). Додайте пропущений через прес часник і смажте до появи аромату.. Покладіть до овочів і шинки шпинат, готуйте протягом 4 хвилини. Приправте суміш сіллю, перцем і перекладіть у миску.
- Підготуйте кокотниці, змастивши їх маслом, та розкладіть начинку.
- Вбийте по два яйця в кожну форму, додайте вершки та пармезан.
- Помістіть кокотниці у форму для запікання та налийте окріп приблизно до середини форми.
- Випікайте в духовці протягом 10-15 хвилин – до моменту, поки яєчні білки не схопляться, а жовтки не стануть м’якими та напіврідкими.
- Подавайте, прикрасивши тертим пармезаном та зеленою цибулею.
Смачного!
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