Легкий та освіжаючий: рецепт болгарського супу таратор
Суп таратор – традиційна болгарська холодна страва. Він готується на кефірі, заквасці або на слабогазованій мінеральній воді. Рецепт надав ресурс Shuba.
Інгредієнти:
Огірок свіжий – 6 шт.
Кріп, пучок – 0.5 шт.
Петрушка, пучок – 0.5 шт.
Зелена цибуля, пучок – 1 шт.
Волоські горіхи – 0.5 склянки
Сіль – за смаком
Сушений чебрець – за смаком
Суміш перців – за смаком
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Спосіб приготування:
Огірки натріть на тертці з великими отворами, два огірка наріжте соломкою. Викладіть овочі в каструлю або супницю.
Зелень поріжте й відправте до огірків. Часник очистьте часник й вичавіть до інших інгредієнтів. Горіхи подрібніть в блендері або розімніть у ступці й покладіть до овочевої суміші.
Залийте овочеву суміш кефіром або 1.5 л слабогазованої мінеральної води. Додайте болгарську строкату сіль (шарена сол) або звичайну сіллю. За бажанням додайте трохи сухого чебрецю й суміш перців. Перед подачею відправте на 2 години в холодильник.
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