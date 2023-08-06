Ленивец с мордой собаки: как выглядит оставшийся без меха медведь (фото)

Очковый медведь Долорес, проживающий в зоопарке в Лейпциге (Германия), полностью потерял шерсть из-за редкого заболевания. У Долорес осталось немного меха на голове, а остальное тело животного полностью голое.

Немецкие СМИ пишут, что Долорес потеряла мех от стресса. И лекарства против этой болезни не существует. Подозревают также, что у Долорес псориаз.

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Из-за того, что животное потеряло мех, его кожа начала шелушиться. Медведица испытывает дискомфорт из-за зуда. Поэтому смотрителям зоопарка приходится натирать ее кожу мазями, чтобы облегчить мучения.

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Смотрители зоопарка говорят, что шерсть начала выпадать в Долорес не из-за кормления и изменения климата (обычно очковые медведи живут в тропических странах).

Теперь, после того как медведица облысела, ее почти не выпускают на улицу из вольера.

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