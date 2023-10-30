Лучше чем в магазине: Как сделать домашнюю паприку из перца

Украинская блоггерша поделилась полезным рецептом того, как легко приготовить натуральную паприку из перца дома, которая будет не хуже магазинной.

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Автор видео на своем YouTube-канале "В гостях у Тани" отметила, что процесс приготовления этой питательной приправы чрезвычайно прост и занимает очень мало времени.

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По ее словам, для приготовления паприки лучше использовать тонкостенный перец любого цвета.

Сначала необходимо очистить перец от семян и сердцевины, нарезать их на небольшие части, а затем высушить с помощью дегидратора. Отмечено, что этот процесс занимает около восьми часов. Важно периодически перемещать контейнеры в дегидраторе, чтобы обеспечить равномерное высушивание перца.

Когда перец уже высохнет, его можно измельчить с помощью блендера, получив качественную паприку.

Автор видео подчеркнула, что вкус домашней паприки отличается от той, которую можно приобрести в магазине. Она отметила, что у нее приятный сладкий вкус и отличный аромат перца.

По ее рекомендациям, такую домашнюю паприку можно успешно использовать для приготовления мясных блюд, супов и борщей, даря им неповторимый вкус и аромат.

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