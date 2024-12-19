'Лучшее - это сильная, большая армия': Зеленский отреагировал на слова Путина о сокращении ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не согласится на сокращение численности своих вооруженных сил даже в случае получения приглашения в НАТО, а без этого такой шаг вообще недопустим.

Об этом он заявил во время встречи с журналистами в Брюсселе в ночь на 19 декабря.

Зеленский отметил, что лучшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО, поэтому страна продолжает работать над получением приглашения в Альянс. В то же время он подчеркнул важность всех возможных типов гарантий, включая санкционные и финансовые меры.

"Но всего этого недостаточно, чтобы говорить, что Путин не придет с войной снова", - заметил президент.

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Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет права сокращать численность своих вооруженных сил.

"Лучшим вариантом гарантий является сильная армия, большая армия - самая большая в Европе. Ограничить нашу военную мощь мы не имеем права, даже на пути в НАТО. Пока мы не в НАТО, мы рискуем", - подчеркнул он.

Президент также отметил, что частью гарантий должна стать "сильная экономика", в частности, поддержка бюджетного дефицита Украины во время войны. Он выразил уверенность в финансовой устойчивости страны:

"Мы знаем, как закрывать дефицит в 2025 году", - добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский назвал предпосылку завершения горячей фазы войны.

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