'Найкраще - це сильна, велика армія': Зеленський відреагував на слова Путіна про скорочення ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не погодиться на скорочення чисельності своїх збройних сил навіть у разі отримання запрошення до НАТО, а без цього такий крок взагалі неприпустимий.

Про це він заявив під час зустрічі з журналістами в Брюсселі в ніч на 19 грудня.

Зеленський зазначив, що найкращою гарантією безпеки для України є членство в НАТО, тому країна продовжує працювати над отриманням запрошення до Альянсу. Водночас він підкреслив важливість усіх можливих типів гарантій, включно з санкційними та фінансовими заходами.

"Але всього цього недостатньо, щоби говорити, що Путін не прийде з війною знову", — зауважив президент.

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Зеленський наголосив, що Україна не має права скорочувати чисельність своїх збройних сил.

"Найкращим варіантом гарантій є сильна армія, велика армія — найбільша в Європі. Обмежити нашу військову міць ми не маємо права, навіть на шляху до НАТО. Доки ми не в НАТО, ми ризикуємо," — підкреслив він.

Президент також зазначив, що частиною гарантій має стати "сильна економіка", зокрема підтримка бюджетного дефіциту України під час війни. Він висловив впевненість у фінансовій стійкості країни:

"Ми знаємо, як закривати дефіцит у 2025 році," — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський назвав передумову завершення гарячої фази війни.

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