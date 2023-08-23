Лучшие поздравления ко Дню флага в прозе и стихах на украинском

23 августа украинцы празднуют День Государственного Флага. Это важный праздник для всех граждан, особенно в условиях полномасштабной войны.

Официально праздник ввел приказ президента Украины Леонид Кучма в 2004 году. UAportal собрал лучшие поздравления с Днем флага на украинском языке в прозе и стихах.

Дорогі земляки! У цей знаменний день бажаю всім вам миру і щастя, здоров'я і добробут! Зробимо все можливе, щоб наші діти зберегли до державного прапора святе і шанобливе ставлення. Нехай всі вони виростуть гідними громадянами нашої Батьківщини – України!

Видео дня

День Державного прапора відзначаємо,

Пишається Україна прапором, це всі ми знаємо.

Ми вітаємо дорогу Батьківщину нашу,

Квітни, співай і тільки кращай!

Ми бажаємо українцям удачі й перемог,

Щоб не було проблем і незгод.

Бажаємо Україні милій процвітати,

Та щастя-радості пізнати.

З днем прапора України! Нехай в цей день прокинеться дух українського народу. Бажаю здоров'я сталевого і патріотизму, успіхів у здійсненні добрих справ і щастя, постійної любові та поваги, добробуту та оптимістичного настрою.

З Днем прапора України

Поспішаю привітати усіх,

Бажаю здоров'я,

Радості й сміху.

Хай підуть нещастя

Подалі з країни,

Адже бурі й негоди

Нам геть не потрібні!

Вітаю з Днем українського прапора! Бажаю мирного неба і світлої надії, бажаю віри та вірності собі, своїм близьким і своїй Батьківщині, бажаю міцних сил і доброї пам'яті про пролиту кров за Батьківщину. Нехай гордо розвивається прапор України на вітрі, нехай і тобі по життю щастить.

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