Кращі привітання до Дня прапора у прозі та віршах українською
23 серпня українці святкують День Державного Прапора. Це важливе свято для усіх громадян, особливо в умовах повномасштабної війни.
Офіційно свято запровадив наказом президента України Леонід Кучма у 2004 році. UAportal зібрав найкращі привітання з Днем прапора українською мовою у прозі та віршах.
Дорогі земляки! У цей знаменний день бажаю всім вам миру і щастя, здоров'я і добробут! Зробимо все можливе, щоб наші діти зберегли до державного прапора святе і шанобливе ставлення. Нехай всі вони виростуть гідними громадянами нашої Батьківщини – України!
День Державного прапора відзначаємо,
Пишається Україна прапором, це всі ми знаємо.
Ми вітаємо дорогу Батьківщину нашу,
Квітни, співай і тільки кращай!
Ми бажаємо українцям удачі й перемог,
Щоб не було проблем і незгод.
Бажаємо Україні милій процвітати,
Та щастя-радості пізнати.
З днем прапора України! Нехай в цей день прокинеться дух українського народу. Бажаю здоров'я сталевого і патріотизму, успіхів у здійсненні добрих справ і щастя, постійної любові та поваги, добробуту та оптимістичного настрою.
З Днем прапора України
Поспішаю привітати усіх,
Бажаю здоров'я,
Радості й сміху.
Хай підуть нещастя
Подалі з країни,
Адже бурі й негоди
Нам геть не потрібні!
Вітаю з Днем українського прапора! Бажаю мирного неба і світлої надії, бажаю віри та вірності собі, своїм близьким і своїй Батьківщині, бажаю міцних сил і доброї пам'яті про пролиту кров за Батьківщину. Нехай гордо розвивається прапор України на вітрі, нехай і тобі по життю щастить.
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