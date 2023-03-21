Лукашенко не зря ездил в Китай: астролог дал прогноз, будет ли нападение на Украину из Беларуси

Вероятность наступления оккупантов из Беларуси на Украину рассматривается уже давно. В России не отказались от своих агрессивных планов, однако белорусский диктатор Александр Лукашенко ведет свою "игру".

Об этом рассказал в интервью ТСН.ua известный астролог Влад Росс. По его словам, вероятность наступления со стороны Беларуси равна нулю.

"Наступление невозможно, особенно после того, как Лукашенко съездил в Китай за поддержкой Си Цзиньпина. Теперь Беларусь точно ни при каких обстоятельствах не войдет в состав РФ. Хитрый лукавый" картофельный барон" в конце концов победил Путина. Даже во время масштабной ракетной атаки 9 марта ни одна ракета с территории Беларуси не полетела", – отметил Росс.

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Он добавил, что между Беларусью и Украиной якобы есть некий пакт о ненападении.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.