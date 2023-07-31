Лунный календарь для консервации свежих овощей в августе 2023 года

После середины лета мы с радостью ждем времени уборки урожая, чтобы начать заготовки на зиму. И чтобы ваши усилия были успешными, предлагаем ознакомиться с лунным календарем на июль-август 2023 года, который поможет находить благоприятные дни для консервации продуктов.

Когда лучше делать консервацию на зиму по лунному календарю, рассказали в ТСН.

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Июль-август 2023: благоприятные дни для консервации на зиму

Вот перечень благоприятных дней по лунному календарю 2023 года, когда следует заниматься солением и маринованием огурцов, помидоров и других продуктов:

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 июля.

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 августа.

Видео дня

Обратите внимание, что 14 августа рекомендуется делать консервацию после полудня, поскольку луна находится под созвездием Рака, что может отрицательно повлиять на качество продуктов.

Дни, менее благоприятные, но все же подходящие для соления и маринования:

1, 2, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля.

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 августа.

В эти дни месяц находится под благоприятными для маринования и засолки знаками зодиака, но растет. Поэтому консервация может привести к менее сочным и хрустящим результатам по сравнению с днями убыли месяца.

Не рекомендуется делать консервацию в следующих днях:

7, 8, 16, 17, 21, 22 июля.

3, 4, 12, 13, 17, 18, 19, 30, 31 августа.

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