Магнитные бури усилились: что делать, чтобы не ощущать геоударов

В четверг, 22 августа, геомагнитные штормы достигли опасного уровня. Сила магнитных бурь выросла с 4 до 6 баллов (красный уровень опасности).

Согласно прогнозу сервиса Meteoagent, сила мощного шестибального шторма стихнет только 23 августа, в пятницу. Ожидается, что мощность магнитной бури снизится сразу до 3 баллов. До конца августа, предыдущая, опасных магнитных бурь не стоит ждать.

Когда магнитные бури в 2024

Магнитные бури, расписание на август 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Вас также заинтересует: Солнечный шторм уничтожил часть магнитного поля нашей планеты: образовалась "магистраль" между Солнцем и Землей (видео)

Что такое магнитные бури

Магнитные бури – это природное явление, возникающее вследствие возмущений магнитного поля Земли, вызванных вспышками на Солнце. Когда солнечный ветер достигает магнитосферы Земли, он вызывает изменения в магнитном поле, что и приводит к магнитным бурям.

Люди с врожденными или приобретенными заболеваниями чаще всего испытывают дискомфорт или боль во время смены погоды. В частности, это касается тех, кто испытывает проблемы с кровообращением, сосудами, сердцем, а также тех, кто ведет малоподвижный образ жизни или подвергается частому стрессу.

К метеозависимым группам также относятся:

лица с респираторными заболеваниями и астмой;

пациенты с атеросклерозом;

люди с болями в суставах или после переломов;

те, кто страдает расстройствами нервной системы.

Организм таких людей тратит больше энергии на адаптацию к изменениям погоды, что может приводить к физическому и психическому дискомфорту.

Для того чтобы уменьшить негативное влияние погодных изменений на организм, важно соблюдать несколько простых советов. В частности, чаще проводите время на свежем воздухе, будь то прогулки или просто проветривание помещения. Включайте в свой рацион больше полезных продуктов, особенно свежих овощей и зелени. Сократите потребление кофе, избегайте стресса и старайтесь вовремя ложиться спать, чтобы дать организму полноценно восстанавливаться.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!