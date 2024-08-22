Магнітні бурі посилилися: що робити, аби не відчувати геоударів

У четвер, 22 серпня, геомагнітні шторми сягнули небезпечного рівня. Сила магнітних бур зросла з 4 до 6 балів (червоний рівень небезпечності).

Згідно з прогнозом сервісу Meteoagent, сила потужного шестибального шторму стихне лише 23 серпня, у п'ятницю. Очікується, що потужність магнітної бурі знизиться одразу до 3 балів. До кінця серпня, попередня, небезпечних магнітних бур не варто очікувати.

Коли магнітні бурі в 2024

Магнітні бурі, розклад на серпень 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Вас також зацікавить: Сонячний шторм знищив частину магнітного поля нашої планети: утворилася "магістраль" між Сонцем і Землею (відео)

Що таке магнітні бурі

Магнітні бурі – це природне явище, яке виникає внаслідок збурень магнітного поля Землі, спричинених спалахами на Сонці. Коли сонячний вітер досягає магнітосфери Землі, він викликає зміни в магнітному полі, що й призводить до магнітних бур.

Люди з вродженими або набутими захворюваннями найчастіше відчувають дискомфорт або біль під час зміни погоди. Зокрема, це стосується тих, хто має проблеми з кровообігом, судинами, серцем, а також тих, хто веде малорухливий спосіб життя або піддається частому стресу.

До метеозалежних груп також належать:

особи з респіраторними захворюваннями та астмою;

пацієнти з атеросклерозом;

люди з болями в суглобах або після переломів;

ті, хто страждає на розлади нервової системи.

Організм таких людей витрачає більше енергії на адаптацію до змін погоди, що може призводити до фізичного та психічного дискомфорту.

Для того, щоб зменшити негативний вплив погодних змін на організм, важливо дотримуватися кількох простих порад. Зокрема, частіше проводьте час на свіжому повітрі, хай то прогулянки чи просто провітрювання приміщення. Включайте до свого раціону більше корисних продуктів, особливо свіжих овочів і зелені. Скоротіть споживання кави, уникайте стресу та намагайтеся вчасно лягати спати, щоб дати організму можливість повноцінно відновлюватися.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, науковці з'ясували, що масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!