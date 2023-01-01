Магнитные бури в январе 2023: когда ждать мощных геоударов

В первый месяц 2023 года ожидаются мощные геомагнитные бури. Всплеск солнечной активности начнется уже в первые дни января.

1 января 2023 года длится трехбалльная магнитная буря, однако она почти не ощутима и не сказывается на самочувствии метеозависимых.

2 января может начаться пятибалльный удар – магнитная буря средней интенсивности. Такой всплеск солнечной активности может серьезно сказаться на здоровье многих метеозависимых людей. Эта буря продлится до 4 января, затем ее влияние пойдет на спад.

По данным портала Meteoagent, с 4 по 6 января включительно мощность этой бури уменьшится до 3 баллов.

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Наиболее опасным периодом января 2023 г. станет также период с 18 по 31 число.

Воздействие магнитных бурь на организм человека может быть следующим:

ухудшение настроения

упадок сил

головная боль

нарушение сна

депрессивное состояние

прыжки артериального давления.

У некоторых людей наблюдается ломота в суставах, обостряются хронические заболевания. Метеозависимые становятся рассеянными, конфликтными, беспокойными.

Чтобы уменьшить негативное влияние бури на организм, ограничите интенсивные физические нагрузки, отдыхайте больше, гуляйте на свежем воздухе, обеспечьте полноценный сон. Соблюдайте здоровое питание: ешьте рыбу, овощи, каши, пейте больше воды.

Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, курения. Не поддавайтесь стрессам, избегайте конфликтных ситуаций. Не беритесь за работу, требующую сосредоточенности и внимания. Ограничьте поездки за рулем автомобиля.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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