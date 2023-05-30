Маляр о ситуации на фронте: Враг не продвинулся ни на одном из направлений. Карта

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала ситуацию на фронте и рассказала, что происходит на Бахмутском направлении. Она заверила, что враг после наступления "выдохся" и не смог продвинуться вперед.

"На севере и юге пригорода Бахмута движение наших войск несколько дней назад приостановлено для выполнения других военных задач. Которые собственно выполняются. За сутки враг не продвинулся ни на одном из направлений, на которых вел наступление", — написала она в своем Телеграм-канале.

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По словам Маляр, ВСУ контролируют юго-западные окраины Бахмута. "На Бахмутском направлении противник наступательных действий пока не проводит. Впрочем, продолжает обстрелы и наносит авиационных ударов. Также на этом направлении продолжается замена и перегруппировка вражеских войск", – добавила она.

На южном направлении "враг в обороне", на восточном – продолжается "эпицентр боевых действий". Маляр говорит, что враг не оставляет цель захватить Донецкую и Луганскую области.

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"Интенсивность наступательных действий врага в течение суток несколько снижена. В то же время сохраняется интенсивность артобстрелов и авиационных ударов. На трех направлениях из шести в течение суток враг не проводил наступательных действий. Речь идет о Лиманском, Авдиевском, Шахтерском. На Купянском направлении противник ведет безуспешные наступательные маневры. На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отбили 12 атак противника в районе города Марьинка", - сообщила Маляр.

Что касается ситуации на границе с Беларусью, заместитель министра говорит, что ситуация стабильна: "Признаков формирования наступательных группировок не выявлено".

Ситуация же на границе с россией сложная, поскольку в приграничных районах враг продолжает сохранять военное присутствие: "Совершает минометные и артиллерийские обстрелы, наносит авиационные удары".

Напомним, в Бахмуте на Донетчине почти год продолжаются ожесточенные бои, однако российским интервентам не удается установить контроль над городом, несмотря на то, что туда забрасывают огромное количество "вагнеровцев". По данным Белого дома, с декабря 2022 года россияне потеряли в Бахмуте около 100 тысяч человек.

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