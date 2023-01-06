Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе драгоценный камень, который может оказаться потенциальным источником воды для астронавтов (фото)

Марсоход NASA Curiosity обнаружил на Марсе опал, залежи которого могут оказаться ценными для будущих исследователей Марса не как драгоценности, а как потенциальный источник воды.

Об этом пишет New Atlas. Образцы этих пород ранее были собраны инструментами марсохода, а в новом исследовании исследователи из Университета Аризона проанализировали эти архивные данные с помощью новых методов.

Этот минерал образуется, когда вода выветривает богатые кремнеземом породы, образуя раствор, оседающий в трещинах и ущельях в скале. Впоследствии этот раствор затвердевает в плотный ком, который может быть мутным и тусклым или иметь яркий цвет. Ранее большинство опалов находили в Австралии или Эфиопии, но теперь он обнаружен и на Марсе.

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На старых изображениях, собранных марсоходом Curiosity, можно увидеть более светлые скалы, окружающие "ореолы" разломов, пересекающих поверхность Марса. Состав пород, казалось, в основном состоит из кремнезема и воды – основных ингредиентов опала. Это было последовательным в разных жилах, которые Curiosity пересекли в разных точках своей миссии, даже в очень разных типах горных пород.

"Наш новый анализ архивных данных показал поразительное сходство между всеми ореолами разломов, которые мы наблюдали гораздо позже во время миссии. Видеть, что эти сети трещин были настолько большими и, вероятно, переполнены отоплениями, было невероятно", – сказал один из ведущих авторов исследования Тревис Габриэль.

Это не первый случай, когда на Марсе был обнаружен материал, похожий на опал. Еще в 2008 году аппарат Mars Reconnaissance Orbiter обнаружил большие бледные пятна в нескольких регионах Красной планеты, приписанных отложением гидратированного кремнезема. Теперь, кажется, этот материал более распространён, чем считалось ранее.

Нахождение отопления на Марсе свидетельствует о том, что вода присутствовала на Красной планете гораздо раньше, чем считалось ранее. Даже после того, как поверхность высохла и стала непристрастной для любых микробов, которые могли там жить, условия под поверхностью оставались бы потенциально пригодными для жизни гораздо дольше.

Преемник Curiosity, марсоход Perseverance, сейчас ищет признаки жизни в кратере Езеро – месте, также богатом опаловидным минералом.

Другой вывод состоит в том, что это отопление может быть полезным источником воды для будущих астронавтов. Поскольку вода некрепко связана внутри кристаллической структуры, ее можно высвободить из материала, если его измельчить и нагреть.

Команда подсчитала, что участок поверхности с опалом длиной 1 метр может содержать до 5,7 л воды в верхней части 0,3 м от поверхности.

Напомним, ранее, аппарат HIRISE космического корабля Mars Reconnaissance Orbiter сделал снимок таинственных отложений в марсианских кратерах.

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