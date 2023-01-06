Марсохід Curiosity знайшов на Марсі дорогоцінний камінь, що може виявитись потенційним джерелом води для астронавтів (фото)

Марсохід NASA Curiosity виявив на Марсі опал, поклади якого можуть виявитися цінними для майбутніх дослідників Марса не як коштовності, а як потенційне джерело води.

Про це пише New Atlas. Зразки цих порід раніше були зібрані інструментами марсохода, а в новому дослідженні дослідники з Університету штату Арізона проаналізували ці архівні дані за допомогою нових методів.

Цей мінерал утворюється, коли вода вивітрює багаті кремнеземом породи, утворюючи розчин, який осідає в тріщинах і ущелинах у скелі. Згодом цей розчин твердне у щільну грудку, яка може бути каламутною та тьмяною або мати яскравий колір. Раніше, більшість опалів знаходили в Австралії чи Ефіопії, але тепер його виявлено і на Марсі.

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На старих зображеннях, зібраних марсоходом Curiosity, можна побачити світліші скелі, що оточують "ореоли" розломів, які перетинають поверхню Марса. Склад порід, здавалося, в основному складається з кремнезему та води – основних інгредієнтів опала. Це було послідовним у різних жилах, які Curiosity перетнув у різних точках своєї місії, навіть у дуже різних типах гірських порід.

"Наш новий аналіз архівних даних показав вражаючу схожість між усіма ореолами розломів, які ми спостерігали набагато пізніше під час місії. Бачити, що ці мережі тріщин були настільки великими та, ймовірно, переповнені опалами, було неймовірно", – сказав один із провідних авторів дослідження Тревіс Габріель.

Це не перший випадок, коли на Марсі було виявлено матеріал, схожий на опал. Ще у 2008 році апарат Mars Reconnaissance Orbiter виявив великі бліді плями в кількох регіонах Червоної планети, які були приписані відкладенням гідратованого кремнезему. Тепер, здається, цей матеріал більш поширений, ніж вважалося раніше.

Знаходження опалу на Марсі свідчить про те, що вода була присутня на Червоній планеті набагато раніше, ніж вважалось раніше. Навіть після того, як поверхня висохла і стала негостинною для будь-яких мікробів, які могли там жити, умови під поверхнею залишалися б потенційно придатними для життя набагато довше.

Наступник Curiosity, марсохід Perseverance, зараз шукає ознаки життя в кратері Єзеро – місці, яке також багате опалоподібним мінералом.

Інший висновок полягає в тому, що цей опал може бути корисним джерелом води для майбутніх астронавтів. Оскільки вода не міцно зв’язана всередині кристалічної структури, її можна вивільнити з матеріалу, якщо його подрібнити та нагріти.

Команда підрахувала, що ділянка поверхні з опалом довжиною 1 метр може містити до 5,7 літрів води у верхній частині 0,3 м від поверхні.

Нагадаємо, раніше, апарат HIRISE космічного корабля Mars Reconnaissance Orbiter зробив знімок таємничих відкладень у марсіанських кратерах.

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