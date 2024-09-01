Масштабная атака дронов на россию: под удар попали две электростанции и московский НПЗ (фото, видео)

В ночь на 1 сентября во время масштабного налета беспилотников на российские регионы были атакованы две ГРЭС в Московской и Тверской областях, а также московский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщили российское пропагандистское издание РИА-Новости со ссылкой на местные власти города Кашира, российские паблики и мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что ночью три беспилотника якобы пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС тремя.

Как всегда, российские власти утверждают, что "жертв и разрушений нет, пожара не произошло".

Однако российские паблики выкладывают фото и видео, снятые местными жителями, на которых видны последствия атаки на территорию ГРЭС.

Каширская ГРЭС находится на берегу реки Ока в городе Кашира Московской области.

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Позже Telegram-канал Astra сообщил о двух пожарах, произошедших после атаки беспилотников в Тверской области – были атакованы ГРЭС и газораспределительная сеть, расположенная в нескольких километрах от нее.

Это подтверждается видео, снятым местными жителями.

В частности, после атаки беспилотников в Конаково Тверской области возник пожар вблизи местной ГРЭС и газораспределительной сети "Конаково", которая является частью магистрального газопровода "КГМО-Конаково".

Также мэр Москвы Собянин сообщил, что беспилотники пытались совершить атаку на Московский НПЗ.

"Сбили беспилотник в районе МНПЗ. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет", – отметил российский чиновник.

Напомним, в ночь на 22 августа в российском городе Калач-на-Дону Волгоградской области прогремели взрывы, которые, по информации, были вызваны атакой беспилотников и работой противовоздушной обороны. Это привело к пожару на военном аэродроме.

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