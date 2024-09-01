Масштабна атака дронів на росію: під удар потрапили дві електростанції і московський НПЗ (фото, відео)

У ніч на 1 вересня під час масштабного нальоту безпілотників на російські регіони були атаковані дві ДРЕС у Московській та Тверській областях, а також московський нафтопереробний завод.

Про це повідомили російське пропагандистське видання РИА-Новости з посиланням на місцеву владу міста Кашира, російські пабліки та мер Москви Сергій Собянін.

Зазначається, що вночі три безпілотники нібито намагалися атакувати територію Каширської ДРЕС трьома.

Як завжди, російська влада стверджує, що "жертв і руйнувань немає, пожежі не сталося".

Проте російські пабліки викладають фото та відео, зняті місцевими жителями, на яких видно наслідки атаки на територію ДРЕС.

Каширська ГРЕС знаходиться на березі річки Ока в місті Кашира Московської області.

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Згодом Telegram-канал Astra повідомив про дві пожежі, що сталися після атаки безпілотників у Тверській області – було атаковано ДРЕС і газорозподільну мережу, розташовану за кілька кілометрів від неї.

Це підтверджується відео, знятим місцевими жителями.

Зокрема, після атаки безпілотників у Конаково Тверської області виникла пожежа поблизу місцевої ГРЕС та газорозподільної мережі "Конаково", яка є частиною магістрального газопроводу "КГМО-Конаково".

Також мер Москви Собянін повідомив, що безпілотники намагалися здійснити атаку на Московський НПЗ.

"Збили безпілотник у районі МНПЗ. Пошкоджень і постраждалих немає, загрози роботі МНПЗ немає", – зазначив російський чиновник.

Нагадаємо, у ніч на 22 серпня в російському місті Калач-на-Дону Волгоградської області пролунали вибухи, які, за інформацією, були викликані атакою безпілотників і роботою протиповітряної оборони. Це спричинило пожежу на військовому аеродромі.

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