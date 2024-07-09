Массированная ракетная атака по Киеву 8 июля: известно по состоянию на данный момент (видео, фото)

По состоянию на утро 9 июля в Киеве в результате ракетного удара известно о 27 погибших и 117 пострадавших. Среди погибших четверо детей.

Киевская городская военная администрация сообщила, что во вторник, 9 июля, продолжается ликвидация последствий ракетного удара.

"Поисково-спасательные работы продолжались всю ночь и продолжаются сейчас. В ОХМАТДЕТЕ спасатели непрерывно разбирают завалы разрушенного корпуса. Демонтируются обрушившиеся перекрытия, расчищаются завалы. В других зданиях больницы, пострадавшие от рашистской ракеты, с вечера и до утра закрывали вы двери и балконы", – отметил глава КМВА Сергей Попко.

ГСЧС столицы сообщило, что ночью во время разбора завалов в жилом доме в Шевченковском районе города обнаружено тело мальчика.

"В результате вчерашней вражеской атаки по Киеву, погибли 27 человек, среди них 4 ребенка, 117 – пострадали, 7 человек спасены. До сих пор продолжается ликвидация последствий на 3 локациях", – добавили в ГСЧС.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в 10:30 9 июля, что маленькие пациенты Охматдета были переведены в другие медицинские учреждения (94 ребенка).

"Кроме того, в стационарах коммунальных медучреждений на сегодняшнее утро находятся 57 человек (все взрослые). 5 из них – в тяжелом состоянии", – добавил он.

Президент Владимир Зеленский проинформировал, что после вчерашней российской ракетной атаки по состоянию на утро 9 мая известно о 38 погибших (Киев, Кривой Рог, Днепр и Покровск), среди них четверо детей. 190 человек получили ранения.

Напомним, ночью 8 июля 2024 г. враг атаковал Украину ракетами воздушного и наземного базирования.

Утром в этот же день россияне выпустили по Украине 38 ракет разных типов. Однако из ракет попала в детскую больницу "Охматдет" в Киеве.

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