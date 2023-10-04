Мэра Сум арестовали за взятку: что решил суд

Антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру Сум Александру Лысенко. Чиновника подозревают в получении взятки в размере более 2 млн гривен.

Судья разрешил внести залог. Об этом сообщает на САП.

По данным ведомства, Лысенко оставили под стражей до 2 декабря 2023 года с возможностью внесения залога в размере 3 млн. гривен. В свою очередь мэр Сум утверждает, что взятки не получал, и денег не видел.

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Добавим, Лысенко является мэром Сум уже девять лет. Впервые его избрали мэром в 2014 году. В 2022 году Лысенко вручили государственный орден "За мужество" III степени за защиту суверенитета Украины.

На днях мэр Сум и чиновник Сумского городского совета требовали деньги за принятие решения об установлении тарифа и отсутствии искусственных препятствий в деятельности предприятия, занимавшегося вывозом мусора.

Вчера, 3 октября, Лысенко и другому фигуранту объявили подозрение. Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщала, что будет просить суд избрать меру пресечения Суму в виде ареста.

Напомним, ВАКС заочно арестовал эксминистра здравоохранения Степанова.

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