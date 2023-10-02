Мэра Сум поймали на взятке более 2 млн грн: что известно

В понедельник, 2 октября, мэра Сум Александра Лысенко задержали правоохранители. Чиновника поймали на получении значительной взятки.

Кроме мэра Сум, также был задержан директор Департамента жилищно-коммунальных услуг Сумского городского совета. Об этом сообщили на канале Национального антикоррупционного бюро в Telegram.

"Сумского городского голову и директора Департамента ЖКХ горсовета разоблачили при получении последнего транша – 1,4 млн грн", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что общая сумма взятки составляет 2 млн 130 тысяч гривен. По данным правоохранителей, чиновники получали деньги за принятие решения об установлении тарифа и отсутствии искусственных препятствий в деятельности предприятия.

В свою очередь в СБУ добавили, что Лысенко и директор Департамента ЖКХ "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. В случае отказа угрожали препятствиями в ведении бизнеса.

Решается вопрос о подозрении для двух чиновников. Позже суд будет выбирать им меру пресечения.

Напомним, ВАКС заочно арестовал эксминистра здравоохранения Степанова.

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