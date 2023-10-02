Мера Сум піймали на хабарі у понад 2 млн грн: що відомо

У понеділок, 2 жовтня, міського голову Сум Олександра Лисенка затримали правоохоронці. Чиновника спіймали на отриманні значного хабаря.

Окрім мера Сум, також було затримано директора Департаменту житлово-комунальних послуг Сумської міської ради. Про це повідомили на каналі Національного антикорупційного бюро в Telegram.

"Сумського міського голову та директора Департаменту ЖКГ міськради викрили під час отримання останнього траншу – 1,4 млн грн", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що загальна сума хабаря становить 2 млн 130 тисяч гривень. За даними правоохоронців, чиновники отримували гроші за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства.

Своєю чергою у СБУ додали, що Лисенко та директор Департаменту ЖКГ "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивозом сміття. У разі відмови погрожували перешкодами у веденні бізнесу.

Наразі вирішується питання про підозру для двох чиновників. Пізніше суд обиратиме їм запобіжний захід.

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