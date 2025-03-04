Метеочувствительных ожидает головная боль и слабость: прогноз магнатов бур на 5 марта

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, поэтому некоторые люди испытывают головную боль, усталость и повышенный стресс. В ближайшие дни ожидается повышенная геомагнитная активность, которая может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC), 5 марта прогнозируется геомагнитная активность с К-индексом 5, соответствующая сильным магнитным бурям. Поскольку прогноз обновляется каждые три часа, ситуация может изменяться.

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Магнитные бури – это явление, вызванное вспышками на Солнце, которые выбрасывают в космос заряженные частицы. Достигнув Земли, они взаимодействуют с магнитосферой, вызывая геомагнитные колебания. Интенсивность бури измеряется К-индексом: показатели до 4 считаются незначительными, тогда как уровень 5 и выше может влиять на здоровье людей и работу электронных систем. Более сильные бури способны вызвать перебои в связи и даже приводить к появлению полярного сияния.

Чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь, рекомендуется соблюдать здоровый режим дня, полноценно отдыхать, пить больше воды и избегать стрессов. Следует отказаться от тяжелой пищи, алкоголя и большого количества кофе. Полезны будут прогулки на свежем воздухе, умеренная физическая активность и травяные чаи. Людям с хроническими заболеваниями следует особенно внимательными к своему самочувствию и иметь под рукой необходимые лекарства.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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