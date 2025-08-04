Метеозависимым приготовиться: Землю накрыла магнитная буря уровня G1

В понедельник, 4 августа, над Землей зафиксировали магнитную бурю средней интенсивности – ее мощность достигла 3,7 балла по планетарной шкале. Это геомагнитное возмущение относится к желтому уровню активности, что может сказаться на самочувствии людей, особенно метеочувствительных.

Об этом сообщает Meteoagent. По предварительным прогнозам, такая же интенсивность бури сохранится и 5 августа. Острее всего на магнитные бури обычно реагируют пожилые люди, а также те, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания. В дни с повышенной солнечной активностью возможны головные боли, нарушение сна, повышенная раздражительность, усталость и снижение концентрации внимания. Однако не все замечают эти изменения — многие уже привыкли к влиянию космической погоды, ведь даже здоровый человек может испытывать легкий дискомфорт, не связывая его с геомагнитной ситуацией.

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Специалисты советуют в такие периоды обращать внимание на общее состояние организма: питаться сбалансированно, пить больше воды, обеспечить полноценный сон и, по возможности, больше времени проводить на свежем воздухе. Умеренные физические нагрузки, например пешие прогулки, тоже могут помочь организму адаптироваться к магнитным колебаниям. А еще, по словам экспертов, регулярное посещение сауны или даже обычный душ оказывают положительное влияние на нервную систему.

Следует помнить, что данные о геомагнитной активности обновляются каждые три часа и прогнозы могут изменяться. Шкала геомагнитных бурь начинается от нуля и достигает девяти баллов. Уровень пять и выше уже свидетельствует о мощном возмущении, которое может не только повлиять на самочувствие людей, но и нарушить работу связи и электроники.

Согласно прогнозам Центра прогнозирования космической погоды NOAA, август 2025 года будет насыщен магнитными бурями – их ожидают в начале, середине и конце месяца. Поэтому метеозависимым людям следует оставаться внимательными к собственному здоровью и по возможности следить за актуальными прогнозами космической погоды.

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