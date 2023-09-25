Минус 62 оккупанта: подробности удара по десантному кораблю 'Минск'

13 сентября 2023 года в Севастополе были атакованы российские корабли, находившиеся на судоремонтном заводе. Удар был комбинированным – нанесен ракетами Storm Shadow/SCALP и другими ракетами.

Как сообщалось, во время атаки был поражен большой десантный корабль "Минск" (попадание прямо в машинное отделение) и подлодка "Ростов-на-Дону", являющаяся ракетоносителем "Калибров". Степень повреждения пока не известна.

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Также ударом был поврежден сам судоремонтный завод и уничтожено помещение, где россияне могли развернуть мощности для строительства надводных дронов в 2024 году.

Силы Специальных Операций Украины сообщили, что в результате проведения спецоперации в Севастополе был уничтожен боекомплект корабля "Минск" и ликвидированы 62 российских военнослужащих.

"Учитывая факт, что БДК "Минск" должен на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на БДК. Безвозвратные потери составили 62 оккупанта", — говорится в сообщении.

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